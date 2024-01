Haftbedingungen: Nawalny bei Gerichtstermin zugeschaltet

Alexej Nawalny ist 2021 per Videolink bei einer Anhörung auf einem Monitor im Moskauer Bezirksgericht Babushkinsky zu sehen.

Der inhaftierte Kremlkritiker ist Mitte 2023 in einem umstrittenen Strafverfahren schuldig gesprochen und zu neun Jahren Straflager mit besonders harten Haftbedingungen verurteilt worden. 22.03.2022 | 2:07 min

Russen finden Auftritt Nawalnys nicht so interessant

Drei Monate vor der Präsidentschaftswahl in Russland nutzt Nawalny solche Gerichtstermine auch, um Aufmerksamkeit für die Wahlkampagne seines Teams zu gewinnen. Denn obwohl Nawalny nicht zur Wahl antreten kann, wirbt er unter dem Slogan "Russland ohne Putin" darum, irgendwelche anderen Kandidaten zu wählen.

In Russland findet der Auftritt allerdings wenig Beachtung. Die staatlich kontrollierten Medien berichten nicht darüber, lediglich russischsprachige Publikationen, die vor der Zensur ins Ausland geflüchtet sind.

Nawalny seit gut einem Monat im Straflager

Nawalny selbst ist seit Dezember in dem berüchtigten Gefängnis "Polarwelt" in der eiskalten sibirischen Jamal-Region. Dort sei er nun erneut zu sieben Tagen Strafarrest verurteilt worden, hatte er am Dienstag über seinen Telegram-Kanal mitteilen lassen. Grund sei, dass er sich nicht richtig vorgestellt habe.