Wie ist das Leben an der Grenze zwischen Süd- und Nordkorea?

Eine Sache will er dem deutschen Fernsehen unbedingt noch zeigen: Einen Brief, den sein Dorf an Hötensleben in Sachsen-Anhalt geschickt hat. Mit der Gemeinde an der ehemaligen innerdeutschen Grenze will er eine Partnerschaft aufbauen. "Ich hoffe, dass unser Dorf und Hötensleben als Freunde zusammenarbeiten können, die sich für den Frieden einsetzen", sagt er.