Wahlen in Nordmazedonien: Rechtsruck und erste Präsidentin

Bei der Parlamentswahl in Nordmazedonien hat die rechte Opposition klar gewonnen. Die Professorin Gordana Siljanovska-Davkova wird als erste Frau Präsidentin des Landes.

Die rechtsgerichtete Oppositionspartei in Nordmazedonien hat sowohl bei den Parlaments- als auch bei den Präsidentschaftswahlen am Mittwoch Erdrutschsiege errungen. Das Präsidentenamt geht derweil erstmals an eine Frau.