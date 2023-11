Spannungsfeld Serbien und Kosovo: Konflikt mit Geschichte

Gespaltene Stadt: Mitrovica an der Ibar

Annäherungsversuche zwischen Kosovo und Serbien gab es etliche in den letzten Jahren. Die Anspannung zwischen Belgrad und Pristina bleibt. Worum geht es in dem Konflikt?

Die Bundesregierung hatte zuletzt angesichts des offenbar verstärkten serbischen Truppenaufgebots an der Grenze zum Kosovo vor einer Zunahme der dortigen Spannungen gewarnt. 01.10.2023 | 0:24 min

Wo hat der Konflikt seinen Ursprung?

Der Grundkonflikt im und um das Kosovo sind unterschiedliche Perspektiven auf dessen völkerrechtlichen Status. Während die Regierung des Kosovo in Pristina die Eigenstaatlichkeit betont und das Land in der internationalen Gemeinschaft etablieren will, betrachtet man im serbischen Belgrad das Kosovo als Teil Serbiens, mehr noch: als das "Herz von Serbien".