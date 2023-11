Bosnien-Herzegowina: Gewalt gegen Frauen - Vermehrt Proteste

Gewalt gegen Frauen ist in Bosnien und Herzegowina nicht selten. Viele Frauen in dem südosteuropäischen Land leiden unter Übergriffen. Doch in dem Land regt sich immer mehr Protest, Frauen und auch Männer gehen auf die Straße, um zu demonstrieren. Aber nicht nur dort zeigt sich Widerstand: Eine Frau aus Jablanica wehrt sich vor Gericht.