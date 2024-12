EU will Obdachlosigkeit bis 2030 beenden

In Europa gibt es mehr als 1,2 Millionen obdachlose Menschen. Das Sozialunternehmen "invisible cities", bildet obdachlose Menschen zu Stadtführern aus.

Kaum jemand kennt die Straßen von Edinburgh so gut wie er: Sonny Murray war einst obdachlos, nun führt er Touristen durch seine Heimatstadt - zeigt ihnen die Ecken, die früher sein Zuhause waren. Das britische Sozialunternehmen "Invisible Cities" (zu Deutsch "unsichtbare Städte") gab ihm diese neue Perspektive und bildete ihn aus. Die eigene Erfahrung der Obdachlosigkeit als Chance nutzen - so lautet die Idee.

Denn ähnlich wie Sonny geht es vielen Menschen, die in Europa von Wohnungslosigkeit betroffen sind: Mehr als 1,2 Millionen Menschen gelten laut der NGO FEANTSA als wohnungslos - Tendenz steigend. Allein in Deutschland sind es mehr als 450.000. Die erfassten Zahlen spiegeln jedoch nur bedingt die Realität wider, denn die Dunkelziffer dürfte noch viel größer sein.

… sind Menschen, die im öffentlichen Raum wie Parks, Bahnhöfen oder Baustellen übernachten oder vorübergehend durch behördliche Maßnahmen untergebracht werden. Wohnungslosigkeit ist also der übergeordnete Begriff, Obdachlosigkeit bildet einen Teil davon. Quelle: Diakonie

… sind Menschen ohne mietvertraglich gesicherten Wohnraum. Dazu zählen Personen, die obdachlos sind, vorübergehend bei Bekannten unterkommen oder in Einrichtungen der Wohlfahrtspflege bzw. Kommunen leben.

Tausende Menschen wurden im Sommer von den Straßen von Paris vertrieben. Einige wurden in Unterkünften gebracht, teils Hunderte Kilometer entfernt. Jetzt kehren sie zurück.

Immer mehr Wohnungslose

"Der starke Anstieg der Zahl wohnungsloser Menschen lässt sich zwar teilweise durch verbesserte Datenerhebungsmethoden erklären, doch viele Betroffene werden weiterhin nicht erfasst - insbesondere jene, die nicht in Notunterkünften oder in Einrichtungen für Obdachlose gezählt werden", erklärt Martin Kositza, Vorstand von FEANTSA Deutschland und Mitglied der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe e.V. Die hohe Zahl spiegelt daher ein strukturelles Problem wider. Ein großer Faktor sei demnach auch der Wohnungsmarkt mit seinen steigenden Baukosten.

Eine gute Ausbildung war im Land am Kap lange die Garantie für einen Job. Mittlerweile nicht mehr: Immer mehr gebildete und junge Menschen landen in Südafrika auf der Straße.

Teufelskreis: Arbeiten und Wohnen

In Deutschland ist oft von einem "Teufelskreis" die Rede: Ohne festen Arbeitsvertrag ist es schwer, eine Wohnung zu finden. Ohne feste Anschrift bleibt eine neue Arbeitsstelle jedoch oft unerreichbar.

Martin Kositza, Vorstand von FEANTSA Deutschland: "Es braucht Angebote, die an Fähigkeiten und Kompetenzen anknüpfen." Und weiter:

Als Rebecca in der Pandemie Arbeit und Wohnung verliert, beginnt ein Leben zwischen Notunterkünften und besetzten Gärten. Nach monatelanger Wartezeit macht das Berliner Projekt "Housing First" nun Hoffnung auf einen Neuanfang.

EU will Obdachlosigkeit bis 2030 beenden

Der Weg zurück in eine sichere Wohnung und zu einem Arbeitsplatz, kann eine große Herausforderung darstellen. Das Erlebte dafür zu nutzen - das ist die Idee des britischen Sozialunternehmens "Invisible Cities". Das Unternehmen bietet obdachlosen Menschen eine Ausbildung zu Stadtführerinnen und Stadtführern an. Damit können sie ihre Erfahrungen nutzen und eine Einkommensquelle schaffen. Ähnliche Projekte gibt es auch in anderen europäischen Städten.