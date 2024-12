Verändertes Profil der Obdachlosigkeit in Südafrika

Er steht für viele. Hohe Mieten, zu wenig Jobs, der Druck, der daraus entsteht, dazu Corona - wirkten in Südafrika wie ein Brennglas. Allein in Kapstadt sollen zwischen 6500 und 15.000 Menschen auf der Straße leben. Die Schätzungen gehen weit auseinander. Obdachlose prägen in der Traumstadt am Kap mittlerweile das Straßenbild: Planen, Zelte, notdürftig zusammengezimmerte Unterkünfte an vielen Straßenecken. Regelmäßig lässt die Stadt alles abreißen, regelmäßig wird alles wieder aufgebaut. Das Profil derer, die auf der Straße landen, hat sich verändert, sagt Lise van den Dool vom Projekt U-Turn. Bei Weitem seien es nicht nur Menschen, deren gesamtes Leben von Armut geprägt war:

Keine staatliche Absicherung

Und gerade Letztere sind in Südafrika kurz: es gibt kein soziales Netz, keine staatliche Absicherung. Wer einmal auf der Straße lebt, hat es schwer, wieder Fuß zu fassen: ohne Meldeadresse kein Job. So wird die Übergangslösung bei Vielen zum Dauerzustand. Die Hilfsorganisation U-Turn ist Anlaufstelle. Hier unterstützen Sozialarbeiter und Therapeuten bei der Rückkehr in ein normales Leben. Die Voraussetzung: Einhaltung von strengen Regeln und Abläufen. Etwas, was auf der Straße nahezu niemand hat. "Lügen, falsche Ansprüche, nicht in der Lage zu sein, Dinge zu Ende zu bringen. Es gibt keine Struktur, keine geregelten Tagesabläufe und dadurch keinen Halt. Um aus diesem Chaos raus zu kommen, müssen die äußeren Rahmenbedingungen eine Ordnung haben", sagt Lise van den Dool.

Wenn Drogen ins Spiel kommen

Vernon Davids ist jeden Tag bei U-Turn. Er hat als Schweißer auf Schiffen gearbeitet. Nach dem Tod seines Vaters rutschte er ab, begann Drogen zu nehmen, ihm war alles egal. Eineinhalb Jahre lebte er irgendwo, sagt er. Dealen, Diebstahl, Raub. Er kapselte sich ab, irgendwann konnte er sich selbst nicht mehr erkennen, erzählt er: "Die Leute haben sich vor mir gefürchtet, keiner wollte in meiner Nähe sein. Auf der Straße war ich sicher, weil ich zu allem in der Lage war und Angst verbreitet habe. Und dann bekam ich Angst vor mir selbst." Mittlerweile ist er seit 4 Monaten clean.

Neue Aufgabe nach der Obdachlosigkeit: Anderen helfen

Brandon Manzoni lebt seit ein paar Monaten in einem Wohnheim. Es ist Teil einer Resozialisierungsmaßnahme - 8 Jahre war er obdachlos. Das Chaos der Obdachlosigkeit hat er hinter sich gelassen. Seit drei Jahren ist er drogenfrei. Das Schwierigste: alle alten Kontakte abzubrechen. "Die Strasse ist ein sehr einsamer Ort", sagt er. Und weiter: "Als Teil einer Gruppe war es da draußen sicherer. Ich habe also immer versucht, Gruppen zu finden, mit denen ich eine Zeit lang zusammen sein konnte, bevor es weiterging."

In seinen alten Job will er nicht zurück. Er will in Zukunft Obdachlose dabei unterstützen, einen Weg zurück in die Gesellschaft zu finden. Er weiß, wie schwer das in Südafrika ist.