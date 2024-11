Fünf Tage dauern die Awards an und enden mit einer Preisverleihung, um 15 innovative Umweltlösungen auszuzeichnen. Der Gründer Prinz William reist extra für die Veranstaltung an.

Allein dieses Jahr wurden fast 400 dieser Umweltlösungen in Afrika entwickelt, berichtet der britische Thronfolger. Diese seien eine Erinnerung daran, dass Afrika ein Zentrum für Kreativität und Innovation sei und die schwierigsten Umweltprobleme der Welt lösen werde, so Prinz William.

Angst, Wut, Scham – jeder zweite junge Mensch empfindet starke negative Gefühle, wenn es um den Klimawandel geht. Was steckt hinter den Klimaängsten, und was kann man dagegen tun?

Umweltpreis auf afrikanischem Boden

Naturschutz, Wiederbelebung der Meere, Luftsauberkeit, Müllvermeidung und Klimaschutz: Prämiert werden Projekte in fünf Kategorien. Verbunden ist die Auszeichnung mit einem Preisgeld in Höhe von knapp 1,2 Millionen Euro pro Kategorie. Dass der Earthshot Prize in diesem Jahr in Kapstadt stattfindet, ist bezeichnend: Die Idee dafür hatte der Prinz in Namibia.