Ponte Tower: Die Geschichte zur NoGo-Area in Johannesburg

Von weißer Nobeladresse zum Gangviertel und hippem Touristenziel. Der Ponte-Tower in Johannesburgs NoGo-Area Hillbrow durchlebte viele Wandel.

Ein Betonzylinder, 173 Meter hoch, 54 Stockwerke ragt der Ponte Tower über die Innenstadt Johannesburgs. Hallelujah Madlala hat zu Apartheidszeiten in Südafrika hier angefangen zu arbeiten, das war 1982.

Damals war er 18 und Ponte stand für Wohlstand: Hallelujah erinnert sich an eine Zeit, in der Ponte eine noble Adresse für Menschen mit weißer Hautfarbe war. Doch dann wurde alles anders.

Ende der Apartheid - Ende von Ponte

Ende der 1980er Jahre nahmen die Proteste gegen die Rassentrennung zu. Und als der Fall der Apartheid das Stadtzentrum Johannesburgs und das gesamte Land veränderte, wurde das Gebäude mitgerissen und verwandelte sich in ein überdimensionales Symbol der Gewalt und des Verfalls, die Teile von Johannesburg während des Übergangs Südafrikas zur Demokratie in den 1990er Jahren erfassten.

Im Ponte hatten Gangs das Sagen, Waffengewalt war Alltag. Hallelujah gehörte zu einem Sicherheitstrupp, war auf Patrouille. Er wurde angeschossen, wurde am Oberkörper getroffen. Hallelujah überlebte knapp.

Die Narben in seinem Brustkorb sieht man noch heute. Innerhalb eines Jahrzehnts waren die meisten weißen Bewohner geflohen.

2007 kam die Wende

Und weiter: "Badewannen, Stahlschränke, Fliesen - die Leute haben einfach alles aus den Fenstern geworfen." Offiziell können im Ponte 3.000 Menschen wohnen, zu Hochzeiten waren es inoffiziell acht- bis zehntausend. Das schlechte Image ist teilweise geblieben. Um dem etwas entgegen zu setzen, lockt man mittlerweile Touristen an, zum Beispiel mit Events.

"Jeder hier kennt Ponte. Aber das Gebäude zu betreten, obwohl einem immer gesagt wurde, dass es ein gefährlicher Ort ist, ist was Besonderes", sagt Tiisetso Mari, ein Besucher.

Wie lebt es sich heute im Ponte?

In knapp 500 Apartments leben viele Einwanderer aus dem Kongo, Nigeria und Simbabwe. Rein kommt man nur mit Gesichtserkennung. In seiner Wohnung spricht David Tshikapa über die Zeiten, als Ponte in die Hände von Drogendealern, Gangstern, Zuhältern und Prostituierten fiel. Er lebt mit seiner Familie seit 24 Jahren hier. Vom Luxus der 1970er ist nichts mehr zu spüren. Die Apartments sind günstig. Man sieht viel, sagt sein Sohn.