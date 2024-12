Armut in den USA: Zahl der Obdachlosen erreicht neuen Rekord

Seit Jahren ist die Zahl der Obdachlosen in den USA gestiegen. Vor allem Städte wie New York City, Denver, Los Angeles oder San Francisco sind betroffen.

Die Zahl der Obdachlosen in den USA hat im laufenden Jahr einen neuen Rekord erreicht. 771.480 Menschen hatten in dem Land Anfang 2024 keine Wohnung - 18 Prozent mehr als im Vorjahr, wie das Ministerium für Wohnungsbau und Stadtentwicklung (HUD) mitteilte. Demnach waren zu Beginn des Jahres 23 von 10.000 US-Bürgern obdachlos.

Das sind die Ursachen

Als wahrscheinlichste Ursache für den Anstieg gab der Regierungsbericht die anhaltende Inflation und die hohen Immobilienpreise an. Auch die Mieten seien stark gestiegen, heißt es in dem HUD-Bericht. Im Januar 2024 seien sie im Durchschnitt 20 Prozent höher gewesen als noch drei Jahre zuvor.

Anhaltende Effekte von "systematischem Rassismus"

In dem Bericht heißt es in dem Zusammenhang, dass Migration besonders dazu beigetragen habe, dass es deutlich mehr Familien als obdachlos gelten, etwa in Großstädten wie Denver oder New York, wo sie auch Hilfe in Notunterkünften suchen.

Hinzu kämen "stagnierende Löhne" bei Geringverdienern oder in der Mittelklasse "und die anhaltenden Effekte von systematischem Rassismus". So liege der Anteil von Afroamerikanern in der US-Bevölkerung bei zwölf Prozent, führt die HUD aus. Ihr Anteil bei Obdachlosen liege aber bei 32 Prozent.

Immer mehr Kinder betroffen

150.000 Kinder lebten laut HUD ohne ein Dach über dem Kopf - das seien 33 Prozent mehr als im Vergleich zum Vorjahr. Kinder unter 18 Jahren waren im Vergleich zu 2023 demnach die am stärksten gewachsene Gruppe an Obdachlosen.

Im Vergleich zu anderen Industrienationen verfügen die USA über ein weniger ausgeprägtes soziales Sicherheitsnetz. Die gesellschaftliche Kluft in der größten Volkswirtschaft der Welt ist groß - verschärft durch steigende Lebenshaltungskosten und stagnierende Löhne. Besonders in Metropolregionen steigen Mieten und Immobilienpreise außerdem immer weiter an. Vor allem in wärmeren Regionen wie San Francisco in Kalifornien leben viele obdachlose Menschen in provisorischen Zeltstädten.