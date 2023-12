EU-Sanktion: Wie wirksam ist das Öl-Embargo?

Weil also Preisdeckel und Importverbot zuletzt nicht mehr wie geplant funktioniert haben, will die EU die Sanktionen im Energiebereich weiter verschärfen. Reedereien sollen in Zukunft stärker überwacht werden und strengere Dokumentationspflichten erfüllen, ähnlich wie kürzlich in den USA beschlossen. Auch der Handel mit russischen Diamanten soll beschränkt werden. Dieser Vorschlag wird derzeit von den EU-Mitgliedsstaaten geprüft und soll bis Ende des Jahres umgesetzt werden.