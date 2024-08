Olympische Spiele 2024 in Paris: Was bleibt vom Zauber?

Die Olympischen Spiele von Paris neigen sich ihrem Ende zu, Präsident Emmanuel Macron , der Chef des Organisationskomitees der Olympischen Spiele Tony Estanguet und die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo klopfen sich bereits auf die Schulter. Nicht nur aus sportlicher Sicht sind die Spiele ein Erfolg: Frankreich hat bereits an Tag neun der Spiele den eigenen Medaillenrekord (44 Medaillen in Peking) geschlagen, auch scheint bis dato alles glattzugehen. Keine Sicherheitsprobleme, die Besucher*innen schwärmen und auch die in der Seine geplanten Wettbewerbe konnten stattfinden - wenn auch ein bisschen später als gedacht.

Ob Kakerlaken oder fragwürdige Shows - Olympia zaubert Kritik weg

Inklusiv, innovativ und vor allem nachhaltig sollten sie werden, die Olympischen Spiele von Paris. Allein die Eröffnungszeremonie legte zumindest in den ersten beiden Punkten vor. Thomas Jolly, künstlerischer Leiter der Parade, versuchte mit seiner Show den Spagat zwischen französischen Traditionen und Popkultur. Nicht jeden konnte er damit begeistern. Vor allem die Performance mit Drag Queens in Haute Couture stieß auf Empörung.

Diese Kritik wird schnell zum Nebenschauplatz, ebenso der Aufschrei, dass die Sicherheitskräfte ihre Unterbringungen (in denen sonst Studierende leben) mit Kakerlaken teilen müssen und Kritik wegen zu harten Matratzen im Olympischen Dorf. Olympia scheint all das wegzuzaubern.

Olympia 2024 kein Fest für alle

Doch nicht überall kann der Zauber über die Realität hinweg strahlen. Die Thematik der Obdachlosen wird in der zweiten Olympiawoche noch einmal präsenter: Über Zehntausend Menschen wurden im Vorfeld in Nähe der Spielstätten und entlang der Route der Olympischen Fackel mit Bussen in andere Städte gebracht.

Paris - ein einziger Olympischer Park

Wo vor der Eröffnung noch über steigende Metroticketpreise und QR-Codes gemeckert wurde, Hotel- und Restaurantbesitzer*innen sich um ihre Einnahmen sorgten - seit dem 26. Juli ist Paris in sportlich-seelige Watte gepackt. Die Olympia-Fans taumeln freudig von Event zu Event, vorbei an Eiffelturm, Louvre und Notre Dame.

Es scheint, als seien alle Olympia-Muffel und grummeligen Einheimischen aus der Stadt geflüchtet und hätten die Hauptstadt denjenigen überlassen, die Lust auf Großsportereignis haben. Selbst die in Paris Übersommernden freuen sich über das Fest vor ihrer Haustür. "Ich erkenne die Stadt, in der ich aufgewachsen bin, nicht wieder", sagt Pascal. Der Freiwillige ist begeistert von Olympia in Paris. "Die Stadt hat sich in einen olympischen Park verwandelt, die Stimmung ist gut, es macht einfach Spaß".