Olympia 2024: Was bleibt Paris von den Olympischen Spielen?

Der Olympia-Fan finde es einfach toll, dass so viele Menschen aus verschiedenen Ländern zusammenkommen und Paris sich von seiner besten Seite zeigen kann. "Da wollte ich einfach meinen kleinen Teil zu beitragen", so Nicolas.

Olympia 2024 soll Paris langfristig nutzen

Auf diese euphorische Stimmung stößt man überall in der Stadt. Fast jedes Viertel organisiert eigene Veranstaltungen mit Public Viewing, vor allem am Abend sind diese Plätze gut besucht.

Die Spiele, so zumindest die Idee, haben auch langfristig positive Auswirkungen auf die Stadt. So soll nach einer aufwändigen Reinigung bald auch außerhalb der Wettkämpfe in der Seine geschwommen werden . Außerdem wurden etwa die Bahninfrastruktur um Paris herum ausgebaut und Sporthallen renoviert.

Sportplatz in Pariser Vorort eröffnet

Dabei sollen auch die Menschen in den Vororten von den Olympischen Spielen profitieren. Ein Beispiel: Die Eröffnung eines Sportplatzes diese Woche in Saint-Ouen-sur-Seine. Die Stadt vor den Toren Paris' liegt in einem der ärmsten Départements Frankreichs

Obdachlosen-Camps vor Olympia-Eröffnung aufgelöst

Doch die Situation verbessert sich nicht für alle in Paris. So gab es in den vergangenen Monaten immer wieder Berichte über Auflösungen von Obdachlosen-Camps. Zivilgesellschaftliche Organisationen wie das olympiakritische Kollektiv revers de la médaille nennen das Vorgehen eine "soziale Säuberung" und sehen einen Zusammenhang mit den Olympischen Spielen. Die Behörden widersprechen und betonen, dass die Obdachlosen in dauerhafte Unterkünfte gebracht würden.