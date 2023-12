Bundesanwaltschaft ermittelt nach Anschlag

Bei einer Messerattacke in Paris wurde ein Deutscher getötet, zwei weitere Personen wurden verletzt. Der mutmaßliche Täter war der Polizei bereits als Islamist bekannt. 03.12.2023 | 1:17 min

Attentäter bekennt sich zum Islamischen Staat

Der 26-Jährige ist in Polizeigewahrsam. Wie die französische Anti-Terrorismus-Staatsanwaltschaft am Sonntagabend mitteilte, bekannte er sich in einem Video zur Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS). Die französische Staatsanwaltschaft ermittelt nun wegen Mordes mit terroristischem Hintergrund.