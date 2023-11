Frankreich bangt wegen Terrorgefahr um Tourismus

Tausende Touristen waren in den vergangenen Tagen bereits von gestrichenen Flügen nach Bombendrohungen an Regionalflughäfen betroffen oder mussten ihren Besuch in Sehenswürdigkeiten wie dem Pariser Louvre abbrechen . Auch am Samstag musste das Schloss Versailles "aus Sicherheitsgründen" zum sechsten Mal innerhalb von sieben Tagen evakuiert werden, wie die Verantwortlichen auf X, früher Twitter, mitteilten.