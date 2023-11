Was hinter den Bombendrohungen in Frankreich steckt

Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von Twitter nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Twitter übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von Twitter informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen . Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.

Nach Louvre auch Schloss Versailles geräumt

Am Samstagabend verkündet der französische Innenminister: Weder im Louvre noch in Versailles haben sich die Drohungen bestätigt. Es wurden keine Bomben oder Ähnliches gefunden.

Frankreich: Höchste Terrorwarnstufe nach Messerattacke am Freitag

Diese höchste Warnstufe kann für einen begrenzten Zeitraum von der Regierung eingerichtet werden und ermöglicht unter anderem die außergewöhnliche Mobilisierung von Mitteln. So wurden 7.000 Soldat*innen mobilisiert, die im ganzen Land die Sicherheit erhöhen sollen. Vor allem in den Stadtzentren und touristischen Orten.

Was passierte am Freitag?

Bei einem Messerangriff an einer Schule in Arras ist ein Lehrer getötet worden. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen. Ein Terrormotiv wird nicht ausgeschlossen. 13.10.2023 | 1:47 min

Die Polizei ist wenige Minuten später vor Ort und nimmt einen 20-jährigen Mann fest. Mohammed M. ist laut Polizei ein ehemaliger Schüler des Gymnasiums, in Russland geboren und lebt seit 2008 mit Teilen seiner Familie in Frankreich. Ein Bruder des mutmaßlichen Angreifers wird ebenfalls festgenommen. Ein weiterer Bruder sitze wegen Verbindungen zu militanten islamistischen Gruppierungen und der Verherrlichung von Terroranschlägen bereits im Gefängnis, verkünden später die Behörden.

Am Nachmittag besucht der französische Präsident Emmanuel Macron zusammen mit Bildungsminister Gabriel Attal den Tatort in Arras, verurteilt die Tat als "barbarischen islamistischen Terrorismus". Weiter verkündet er der Presse:

Zur gleichen Zeit übernimmt die französische Staatsanwaltschaft für Terrorismusbekämpfung die Ermittlungen. Auch, um zu prüfen, ob der Angriff in der Schule potenziell mit der gegenwärtigen Lage in Israel zusammenhängen könnte.

Das Motiv für den Angriff in Arras ist noch völlig unklar. Bisher deutet laut Polizei nichts darauf hin, dass die Messerattacke an der Schule im Zusammenhang mit den Ereignissen in Nahost steht.

Frankreich ist nervös

Trotzdem befürchten Sicherheitsbehörden, dass sich der Konflikt in Nahost auch auf Frankreich ausweiten könnte. Die drittgrößte jüdische Gemeinde der Welt und die meisten Menschen muslimischen Glaubens Europas leben in Frankreich.

Präsident Macron appellierte anlässlich der kriegerischen Auseinandersetzungen in Israel und Gaza in einer Fernsehansprache am Donnerstag an das französische Volk: