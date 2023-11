Fünf westliche Länder versichern Israel Solidarität

In Hamburg hatte am Montag eine zweitägige deutsch-französische Kabinettsklausur mit Scholz und Macron begonnen. Dabei sprachen sie sich für neuen Schwung in den deutsch-französischen Beziehungen und damit auch für Europa aus. "Wir wollen ein starkes und einiges Europa, das technologisch an der Weltspitze ist", sagte Macron. "Wir nutzen das besondere Vertrauensverhältnis der deutsch-französischen Freundschaft, um Fragen grundsätzlicher Bedeutung gemeinsam in den Blick zu nehmen", fügte er hinzu.