... forschen am Pariser Institut für internationale Beziehungen (IFRI). Die beiden Politikwissenschaftlerinnen arbeiten zu deutsch-französischen Themen.

Jeanette Süß (hier links im Bild) hat Politikwissenschaften in Paris und Berlin studiert. Bereits in Brüssel arbeitete sie für die Friedrich-Naumann-Stiftung zu den deutschen Beziehungen in Frankreich. Am IFRI forscht sie nun auch zum deutsch-französischen Verhältnis und zur Europäischen Union.

Marie Krpata hat Jura und Politikwissenschaften studiert. Seit 2020 ist die Franko-Österreicherin am IFRI. Dort forscht sie zur Innenpolitik der Europäischen Union und den internationalen Beziehungen der EU.

