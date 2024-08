Pistorius: "Putin und Kim pfeifen auf das Völkerrecht"

Deutschland als 18. Land im UN-Militärkommando

Satellitenbilder sollen zeigen, wie fast 2.000 Container mit Waffen von Nordkorea per Zug nach Russland gebracht wurden. Ein Munitionsdepot soll so deutlich gewachsen sein.

Mehr als nur Munition aus Nordkorea an Russland?

Wir teilen die gleichen Werte. Das heißt, wir glauben nicht an das Gesetz der Macht, sondern an die Macht des Rechts.

Und er zieht eine klare Linie von der Situation der geteilten Koreas zur Kriegssituation in Europa. Die immer offenere Zusammenarbeit Russlands mit Nordkorea, zwischen Wladimir Putin und Kim Jong Un, sei für alle ein Warnsignal, so Pistorius. "Putin und Kim Jong Un rüsten auf und pfeifen gleichzeitig auf die regelbasierte internationale Ordnung und auf das Völkerrecht."

Offenbar gibt es auch Erkenntnisse, die über die bekannten Munitionslieferungen von Nordkorea an Russland hinausgehen. Darüber hatte Pistorius am Morgen mit seinem südkoreanischen Amtskollegen Shin Won-Sik gesprochen. Näheres wollte der deutsche Verteidigungsminister aber nicht sagen. Bei dieser Bedrohungslage, die sich von Korea bis Europa erstrecke, so Pistorius, müsse man sich jetzt in einer Position der Stärke aufstellen und abschrecken.