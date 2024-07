Pistorius reist in den Indopazifik: China-Konflikt im Fokus

Derzeit ist es die "Baden-Württemberg", die im Auftrag der Bundesregierung als Flaggschiff fungiert. Ihrer Besatzung wird Pistorius am Dienstagabend einen Besuch abstatten. Und er wird, ungewöhnlich für eine deutschen Verteidigungsminister, für eine Nacht an Bord bleiben - für Gespräche mit der Besatzung und den Offizieren. Der Verband, der aus der Fregatte und dem Versorger "Frankfurt am Main" besteht, ist schon seit Mai unterwegs. Über Halifax in Kanada nach New York, dann über den Panama-Kanal nach San Diego.