Plastikmüll-Obergrenze: Wieder keine Einigung erzielt

Um die Flut an Plastikmüll zu reduzieren, soll ein UN-Abkommen her. Eigentlich noch diesen Monat.

Plastik ist überall, auch in den Ozeanen. adidas bewirbt einen teilweise aus Meeresplastik gefertigten Schuh. Das große Ding in Sachen Nachhaltigkeit oder nur Greenwashing?

ZDF-Experte Stamm: Lösen von globalen Problemen in Sackgasse

"Es war ein sehr ambitioniertes Vorhaben der Weltgemeinschaft", erklärt ZDF-Umweltexperte Andreas Stamm. Mikro- und Nanoplastik - vom Reifenabrieb oder von Kleidung aus Polyester in der Waschmaschine - finde man überall, in der Antarktis und selbst in den menschlichen Organen. "Und mit alldem verdienen etwa die Öl- und Gasstaaten viel Geld. Und deren Geschäftsmöglichkeiten werden weniger, etwa was die Zukunft des Verbrenner-Motors angeht", so Stamm. "Da fällt es schwer, auf Plastik als Einnahmequelle zu verzichten."