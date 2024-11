Ground Truthing: KI im Kampf gegen schwimmende Müllteppiche

Am Montag beginnt im südkoreanischen Busan die fünfte und letzte Verhandlungsrunde zu einem globalen UN-Plastikabkommen (INC-5). Ziel ist ein international rechtsverbindliches Abkommen, das die wachsende Plastikverschmutzung in den Meeren und an Land aufhalten soll.Anlässlich der Konferenz zeigt das ZDF in der Nacht vom Mittwoch, 27. auf Donnerstag, 28. November von 1 Uhr bis 3.45 Uhr fünf Dokumentationen zum Thema. Die aktuelle Doku von planet e. dazu wie auch weitere finden Sie jederzeit in der Mediathek.