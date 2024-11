Ukraine-Krieg: Putin schießt mit neuer Waffe gegen Kiew

Laut ukrainischen Angaben hat Russland erstmals eine Interkontinentalrakete abgefeuert. Zuvor soll die Ukraine in der Region Kursk britische Marschflugkörper eingesetzt haben.

Russland hat die Ukraine nach Angaben von Präsident Wladimir Putin mit einer neu entwickelten Mittelstreckenrakete angegriffen - und mit weiteren Schlägen gedroht. In einer Videoansprache nannte er das System "Oreschnik".

Amerikanische Raketenabwehrsysteme hätten keine Chance, diese Raketen abzufangen, behauptete Putin am Donnerstag in einer Rede an die Nation. Putin drohte zudem, dass jene Staaten zum Ziel russischer Angriffe werden könnten, die der Ukraine den Einsatz ihrer eigenen Raketen erlaubten.