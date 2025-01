Ramstein-Treffen: Was es bringt, was kommt

Wer sitzt am Tisch?

Zwei Monate nach Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine lud US-Verteidigungsminister Lloyd Austin erstmals Kollegen verbündeter Länder nach Ramstein ein. Es ging um Hilfen für das Land und die Koordinierung. Beim bisher letzten Treffen in Ramstein im September 2024 nahmen Vertreter aus mehr als 50 Ländern teil. Stets saßen Vertreter der Ukraine mit am Tisch, mehrmals auch Präsident Wolodymyr Selenskyj . Auch Nato- und EU-Vertreter geörten zu den Teilnehmern, die Gruppe ist aber ausdrücklich weder der Nato noch der EU angegliedert.

Worum geht es?

Während die russische Armee rund um Pokrowsk Boden gut macht, wächst in der ukrainischen Bevölkerung die Unzufriedenheit mit der eigenen Regierung, so ZDF-Reporter Luc Walpot.

Wie geht es weiter?

Der Tagungsort Ramstein - ein wichtiger Luftwaffenstützpunkt der USA in Deutschland - unterstrich die Bedeutung beider Länder für die Unterstützung der Ukraine. Die USA sind seit Kriegsbeginn vor knapp drei Jahren mit Abstand der größte Unterstützer Kiews - nach eigenen Angaben mit umgerechnet knapp 63 Milliarden Euro an "Sicherheitsunterstützung". Deutschland leistete 28 Milliarden Euro inklusive bereits zugesagter Hilfen für kommende Jahre, Großbritannien steuerte gut neun Milliarden Euro Militärhilfe bei.

Die Zahlen zeigen die starke Abhängigkeit von den USA. So dürfte es beim Treffen am Donnerstag vor allem darum gehen, wie man sich auf die Trump-Präsidentschaft vorbereitet. Der designierte US-Präsident hat wiederholt die US-Hilfen an Kiew kritisiert und behauptet, den Krieg innerhalb kürzester Zeit beenden zu können. Trump hatte zudem in seiner ersten Amtszeit damit gedroht, US-Soldaten aus Deutschland abzuziehen und Militärbasen zu schließen.