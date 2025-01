Moskaus Ukraine-Bilanz: Hohe Verluste, kleine Geländegewinne

Die unter Druck geratenen ukrainischen Streitkräfte haben im westrussischen Gebiet Kursk überraschend eine neue Offensive gestartet. "Gebiet Kursk, gute Nachrichten: Russland erhält das, was es verdient", schreibt der Leiter des Präsidentenbüros in Kiew, Andrij Jermak, auf Telegram - und bestätigt damit indirekt den Vorstoß. Zunächst hatten russische Militärblogs von den unerwarteten Angriffen der Ukrainer berichtet.



Im Gebiet Kursk seien die Russen überrascht worden, ukrainische Angriffe liefen in mehrere Richtungen, sagte auch ein anderer ukrainischer Regierungsbeamter. Das Militär in Kiew selbst machte zunächst keine Angaben. Nach Berichten russischer Staatsmedien haben die russischen Streitkräfte die ukrainische Offensive in Kursk abgewehrt



Quelle: dpa, Reuters