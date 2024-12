Der Ukraine-Krieg 2024: Bilanz eines verlustreichen Jahres

Die scheidende Biden-Administration hat beschlossen, der Ukraine noch vor dem Amtsantritt von Donald Trump am 20. Januar die größtmögliche militärische und finanzielle Hilfe zukommen zu lassen. So haben die USA seit November Waffen, Munition, Ausrüstung und auch andere Formen der Hilfe im Wert von mehr als zehn Milliarden US-Dollar bereitgestellt. Dieser Trend wird sich auch in der ersten Januarhälfte fortsetzen.



Auch wenn sich die Bereitstellung zusätzlicher Hilfe in den ersten Monaten der Trump-Administration verlangsamen wird, muss die Ukraine also nicht unter ähnlichen Engpässen leiden wie Anfang 2024 - zumindest nicht in der ersten Hälfte des Jahres 2025.