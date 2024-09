Zweiter Vorstoß: Was die Ukraine in Kursk erreichen will

Die Ukraine wagt einen weiteren Vorstoß in der russischen Region Kursk - und setzt damit die feindlichen Truppen unter Druck. Einen klaren ukrainischen Operationsplan scheint es in dem Gebiet aber nicht zu geben, analysiert der Militärokonom Marcus Keupp von der Militärakademie der ETH Zürich im Interview bei ZDFheute live.

Welche Ziele verfolgt die Ukraine bei Kursk überhaupt? Und was bedeutet der neue Vorstoß für den Krieg insgesamt? Klar ist: Eine entscheidende Rolle in der Frage nach Erfolg oder Misserfolg spielt die Zeit.

... das ukrainische Vorgehen in Kursk

Kursk und Pokrowsk: aktuelle Kriegsschauplätze in der Ukraine und in Russland.

... die Bedeutung der Kursk-Vorstöße

Laut dem Experten seien die Vorstöße "mehr als ein symbolischer Gewinn, und zwar aus dem einfachen Grund, dass es die erste Invasion in Russland seit 1945 ist". 100.000 Zivilpersonen hätten in Russland zuletzt evakuiert werden müssen, die Rückkehr in manche Dörfer sei nicht möglich. Insofern habe das Vorgehen Auswirkungen auf die russische Bevölkerung und deren Sicherheitsempfinden.

... russische Angriffswellen bei Pokrowsk in der Ukraine

Unterdessen meldet Russland Geländegewinne in der ukrainischen Region Donezk. Der Militärökonom drückt es drastisch aus: "Russland kämpft hier eigentlich wie im Zweiten Weltkrieg schon, also mit massiven Wellen von menschlichem Fleisch. Ich entschuldige mich für den Ausdruck, aber man kann es nicht anders benennen."

Im ZDF-Sommerinterview hat Bundeskanzler Olaf Scholz mögliche Verhandlungen über Frieden in der Ukraine in Aussicht gestellt. Kündigt sich damit ein Kurswechsel des Kanzlers an?

... mögliche Entwicklungen in den nächsten Wochen

"Wir befinden uns jetzt wieder in dem Endspurt auf die nächste Rasputiza (Schlammperiode, Anm. d. Red.) zu", sagt Keupp. In vier bis sechs Wochen sei in dem Gebiet um Kursk "Bewegung kaum noch möglich". Wenn die Ukraine sich bis dahin in der Region "eingegraben" habe, werde sie ihre Position wahrscheinlich auch den Winter hindurch halten können.