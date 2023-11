Schweiz: Rechtspopulisten liegen deutlich vorn

Umstrittene Plakate der SVP

Im Wahlkampf punktete die SVP nach Einschätzung von Experten vor allem mit dem Thema Zuwanderung. Berüchtigt in der Schweiz sind etwa die "Messerstecher-Plakate" der Partei, die erneut zum Einsatz kamen. Mit Slogans wie "Messerstecherei in Asylantenheim. Wer das nicht will, wählt SVP" warb sie so erfolgreich um Stimmen.