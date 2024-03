Seenotretter: Dutzende Tote bei Mittelmeer-Überfahrt

Zwei Schlauchboot-Insassen in Krankenhaus geflogen

Das Rettungsschiff "Ocean Viking" hatte am Mittwoch das Schlauchboot mit den 25 Personen an Bord gesichtet. Zwei von ihnen waren bewusstlos und wurden mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Überlebende stammen aus Senegal, Mali und Gambia

Unterwegs mit Flüchtlingsrettern auf dem Mittelmeer. Wir zeigen den Alltag auf hoher See. Und wie die EU in der Migrationsfrage um Lösungen ringt.

Die Menschen seien traumatisiert und nicht in der Lage, die Ereignisse auf der Überfahrt vollständig wiederzugeben, sagte Creazzo. Einer der Retter sagte in einem Video von SOS Méditerranée:

Weitere 113 Menschen von Holzboot gerettet

Das Rettungsschiff "Ocean Viking" nahm bei einem weiteren Einsatz in internationalen Gewässern vor Libyen am Mittwochabend 113 Menschen an Bord, die in einem Holzboot auf dem Meer trieben. Das Schiff sei anschließend angewiesen worden, im Hafen von Ancona in der Region Marken anzulegen, sagte Creazzo.