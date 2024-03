Kretschmann zu Migration: "Müssen das einfach hinbekommen"

Bei der Aufnahme von Geflüchteten zeigt der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann ( Grüne ) Verständnis für Ängste und Überforderungen in Kommunen und Gesellschaft. Viele Kommunen seien an der Belastungsgrenze, sagte Kretschmann am Freitag im ZDF-Morgenmagazin vor Ort in Ludwigsburg. Doch die Herausforderungen müssten gemeinsam bewältigt werden.