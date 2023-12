Serbien: Versuchter Rathaus-Sturm bei Demos in Belgrad

Mehrere Tausend Anhänger der serbischen Opposition haben am Sonntagabend in Belgrad erneut gegen mutmaßlichen Betrug bei der Kommunalwahl vor einer Woche demonstriert . Es war der siebte Protest in Folge. Die Teilnehmer der Kundgebung zogen diesmal zum Belgrader Rathaus, in das sie gewaltsam eindringen wollten. Sie warfen Steine, Stangen und Eier auf das Rathaus, schlugen Fenster ein und versuchten, in das Gebäude einzudringen.