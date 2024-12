Sexualisierte Gewalt als Waffe im russischen Angriffskrieg

Sehen Sie das Interview mit Fischer oben in voller Länge oder lesen Sie es unten in Auszügen.

... Frauen und Männer systematisch sexualisierte Gewalt erfahren

Wenn man in der "patriarchalen Logik" bleiben möchte, werde der zu beschützende Teil der gegnerischen Gesellschaft angegriffen. Gleichzeitig werde denjenigen, die diesen Teil beschützen müssten, gezeigt, dass sie dazu nicht in der Lage sind.

... patriarchale Gewaltstrukturen im russischen System verankert sind

Aber Russland sei ein "besonders krasses Beispiel dafür, wie patriarchale Gewaltstrukturen, die sich in der russischen Gesellschaft, im russischen System eingelagert haben, fortsetzen in Form des Krieges und der sexualisierten Gewalt, die dort angewendet wird".

... in unterschiedlicher Form Russifizierung betrieben wird

Russifizierung werde in unterschiedlicher Form in den besetzen Gebieten im Osten und Süden der Ukraine betrieben. Auf der Krim passiere das schon seit 2014, indem Menschen gezwungen würden, russische Pässe anzunehmen, ohne die sie quasi nicht mehr existieren könnten.

"Die besetzen Gebiete werden systematisch und auch unter Repressionen in den politischen, in den wirtschaftlichen, in den gesellschaftlichen und in den rechtlichen Raum Russlands integriert", stellt Fischer fest.