Hamas-Gräuel in Israel: "Hätten unsere Töchter sein können"

Menschenrechtsorganisationen in Israel hatten beklagt, dass die Weltöffentlichkeit zu lange dazu geschwiegen habe. Zwei Monate allein hatte es gedauert, bis sich die UN-Frauenorganisation zu den gezielten sexuellen Gewaltverbrechen der Hamas am 7. Oktober 2023 zu Wort meldete. Erst jetzt, am Dienstag dieser Woche, reiste die UN-Sonderbeauftragte für sexuelle Gewalt in Konflikten nach Israel.