Slowakei: Welche Folgen hat das Attentat auf Fico?

Kann es sein, dass Ficos Smer-Partei das Attentat jetzt politisch ausnutzen will? Um politischen Schaden muss sie sich, so Politikexperte Nič, nicht sorgen: Sie sei in einem stabilen Zustand, hatte bei der letzten Wahl viele Stimmen vom extremistischen Rand abgefischt. Nič erwartet daher keinen "extremistischen Schub" in der Slowakei, dafür einen Schub für Fake-News und Verschwörungstheorien. Auch Russland , so Nič, würde in einer möglichen Desinformationskampagne mitmischen.