Massentourismus in Spanien: Neue Regeln gegen Übertourismus

Ministerpräsident Sánchez mit 12-Punkte-Plan

Die Regierung des spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sánchez hat damit angefangen, auf Forderungen nach strengeren Regeln einzugehen, insbesondere was Unterkünfte in den Großstädten angeht. Dort zählen steigende Immobilien- und Mietpreise zu den wichtigsten Themen von Wählerinnen und Wählern.

Weniger Wohnungen für Touristen

Nein, aber einige Städte haben damit angefangen, Mietobjekte für den Tourismus zu regulieren. Die andalusische Hafenstadt Málaga an der südlichen Mittelmeerküste von Spanien will neue Mietimmobilien in 43 Stadtvierteln verbieten, wo diese Mietobjekte mehr als acht Prozent des Gesamtkontingents an Wohnungen ausmachen. Die Regelung trat im Januar in Kraft und soll drei Jahre lang getestet werden.