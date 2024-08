Sturm auf Kapitol: Mehr als vier Jahre Haft für Eindringling

Ein Richter in Washington verhängte am Dienstag eine Haftstrafe von 53 Monaten sowie eine Geldbuße in Höhe von 2.000 US-Dollar (rund 1.800 Euro) gegen den Angeklagten aus dem Bundesstaat Kentucky.

Schwarzer Tag in der Geschichte der US-Demokratie

Am 6. Januar 2021 hatten fanatische Anhänger des abgewählten US-Präsidenten Donald Trump nach einer aufpeitschenden Rede Trumps das Kapitol in Washington gestürmt, während in dem Gebäude der Kongress tagte. Sie wollten damit verhindern, dass dort der Wahlsieg von Joe Biden bei der Präsidentschaftswahl formell beglaubigt wird.

Sparks habe "wie ein grünes Ampel-Signal gewirkt"

Laut den Ermittlern war er der erste Trump-Anhänger, der am 6. Januar 2001 in das Kongressgebäude eindrang. Sparks habe auf die nach ihm folgenden Demonstranten "wie ein grünes Ampelsignal gewirkt", sagte ein Polizist in dem Prozess in Washington.