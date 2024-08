Klimakommunikation im US-Wahlkampf | Terra-X-Kolumne

Zunächst zu Kamala Harris : Die Kandidatin der Demokraten für die US-Wahl versteht die Klimakrise nicht nur als Umwelt-, sondern auch als Gerechtigkeitskrise, die benachteiligte Bevölkerungsschichten besonders hart trifft. Harris hat Erfahrung: In ihrer früheren Tätigkeit als kalifornische Generalstaatsanwältin verklagte sie die Obama-Regierung wegen der Genehmigung von Fracking an der Pazifikküste. In der Regierung von Joe Biden arbeitete sie am Inflation Reduction Act mit, der über gezielte Investitionen bewusst Arbeitsplätze im Umweltsektor geschaffen hat. Sinnvoll - in den USA sind sehr viele Arbeitsplätze noch von der Öl- und Gasindustrie abhängig.