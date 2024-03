Wie Populisten uns manipulieren | Terra-X-Kolumne

Populistische Positionen verzeichnen momentan einen merklichen Zulauf, ihre Urheber feiern weltweit Wahlsiege . Viele Menschen sehen deshalb auch in Deutschland die Demokratie in Gefahr . Der Populismus ist jedoch kein Phänomen, das allein rechtskonservative Politiker für sich reklamieren - die rhetorischen Techniken von Populisten ähneln sich unabhängig von ihrer politischen Ausrichtung

Ursprung vom Begriff Populismus

Populismus in vielen gesellschaftlichen Debatten

Die Tricks der populistischen Rhetorik

Dass der Verfasser dieser Aussagen nur das traditionelle Familienbild, bestehend aus Mann, Frau und Kindern, unterstützen will, dass der Mann in einer Beziehung die dominante Figur darzustellen hat, dass andere Lebensmodelle grundsätzlich abgelehnt oder sogar verboten werden sollen und Familien in unserem Land nur dann zu schützen sind, wenn es weniger Ausländer in Deutschland gibt - alles das wird auf den Plakaten zwar impliziert, jedoch nicht direkt ausgesprochen.