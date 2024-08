Taylor Swift betroffen: Donald Trumps Wahlkampf mit KI-Fakes

Wer hätte nicht gerne die Unterstützung von Taylor Swift ? Allein in den USA hat der Superstar Millionen Fans, die ihr teils sogar nach Europa hinterherreisen. Millionen Fans, die bei den US-Wahlen im November für Donald Trump oder Kamala Harris stimmen können.

Die von Trump verbreiteten KI-Fakes im Faktencheck

Teilweise sind die manipulierten Bilder direkt als solche zu erkennen. Eine von Trump geteilte Collage angeblicher "Swifties for Trump" ist auf dem Bild selbst als Satire gekennzeichnet:

Wie aber lassen sich mit KI generierte Bilder erkennen, die nicht so deutlich gekennzeichnet sind?

So lassen sich Fake News erkennen.

Das rechte Bild ist dagegen echt. Es zeigt die Trump-Supporterin Jenna Piwowarczyk, die auch auf einem anderen von Trump geteilten Bild zu sehen ist. Die Bilder wurden ursprünglich von Wisconsin Right Now auf X hochgeladen und stammen von einer Trump-Kundgebung in Racine, Wisconsin.