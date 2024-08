Bidens Rede: Habe mein Bestes für Amerika gegeben

Biden bleibt seiner Botschaft treu: Er will die Demokratie erhalten

Mit Faust in der Luft rief er "Ich habe in meiner Karriere viele Fehler gemacht, aber ich habe mein Bestes für euch gegeben."

Biden: Harris wird Amerika in die Zukunft führen

Harris werde Amerika in die Zukunft führen, betonte Biden. Trump werde 2024 die "Macht der Frauen kennenlernen". Er weiß, dass sein Vermächtnis nun auch davon abhängt, ob es Harris und ihrem Vizekandidaten Tim Walz gelingt, das sehr knappe Rennen für sich zu entscheiden. Er rief der Menge in Chicago zu:

Bidens schwerer Abschied von der Präsidentschaft

Joe Biden in Rede an die Nation

Die Geschichte liegt in euren Händen. Die Macht liegt in euren Händen. Die Idee von Amerika liegt in Ihren Händen.

Seine Partei hat in beeindruckender Geschwindigkeit hinter Harris versammelt. Diverse US-Medien hatten über Bidens Frust, aus dem Rennen gedrängt worden zu sein, berichtet. Das dementierte er in seiner Rede.

All das Gerede darüber, dass ich wütend auf all die Leute bin, die gesagt haben, ich solle zurücktreten, ist nicht wahr.

Harris wird von Demokarten gefeiert

Joe, ich danke Dir für deine historische Führungsrolle, für deinen lebenslangen Dienst an unserer Nation und für alles, was Du weiterhin tun wirst.

So schwer die Entscheidung Biden gefallen ist, zeigt seine Rede erneut: Sein Blick ist noch viel in die Vergangenheit gerichtet. Harris hingegen will einen Wahlkampf mit Blick in die Zukunft führen. Die Arbeit, damit das amerikanische Volk zu überzeugen, liegt noch vor ihr.