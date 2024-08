Das Hauptprogramm bei dem Parteitag, der bis Donnerstag läuft, spielt sich nach Ortszeit abends ab - also jeweils in der deutschen Nacht. Die Versammlung zieht sich damit bis in den deutschen Freitag.

Die Partei hat das genaue Programm noch nicht veröffentlicht - einige Termine stehen aber schon fest.

Der amtierende US-Präsident Joe Biden soll bereits am Montag - in der deutschen Nacht zu Dienstag - sprechen.

soll bereits am Montag - in der deutschen Nacht zu Dienstag - sprechen. Harris' "Running Mate", der Vize-Kandidat Timothy "Tim" Walz dürfte am Donnerstag reden.

dürfte am Donnerstag reden. Gemäß der Tradition früherer Parteitage spricht Kamala Harris zum großen Abschluss am letzten Abend, also in der deutschen Nacht zu Freitag.

Zu den Parteitagsrednern sollen auch Ex-Präsident Barack Obama und dessen Frau Michelle sowie Ex-Präsident Bill Clinton gehören.