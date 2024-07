Elon Musk verbreitet gefälschten Clip zur US-Wahl

Der Clip sieht auf den ersten Blick aus wie ein Wahlkampf-Video der US-Demokraten , mit Szenen von Ansprachen von Präsidentschaftsbewerberin Kamala Harris vor jubelnden Anhängern. "Ich bin die ultimative Wahl für Diversität - ich bin sowohl eine Frau als auch eine Person of Color", hört man die vermeintliche Stimme von Kamala Harris sagen. "Wenn Sie also irgendetwas von dem kritisieren, was ich sage - dann sind Sie sowohl ein Sexist als auch ein Rassist."

In diesem Stil geht es weiter: Die Stimme von Harris bezeichnet sich selbst als "Marionette des Deep State". Am Ende fragt sie die Zuschauer: "Sie glauben, das Land ist den Bach runtergegangen in den vergangenen vier Jahren? Sie haben keine Ahnung, was noch kommt" - um danach in schallendes Gelächter auszubrechen.