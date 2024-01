Machtkampf im Sudan: Medikamente in Karthum werden knapp

Nur noch wenige Krankenhäuser seien geöffnet, teilte "Ärzte ohne Grenzen" am Freitag mit. In ihnen fehle es zudem am Medikamenten und Material, etwa Wehenmittel für entbindende Frauen und Insulin für Kinder. Auch die Vorräte an medizinischen Handschuhen und Antiseptika zur Wundreinigung seien gering.