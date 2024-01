Sudan im Krieg: Humanitäre Krise auf dem Höhepunkt

In der EU und in den USA fehle eine Strategie, fehle Aufmerksamkeit und diplomatische Priorität. "Dabei steht die weltgrößte Vertreibungskrise doch eindeutig im Widerspruch zu unseren Interessen - die EU will doch die Migrationsströme in Subsahara-Afrika verringern und steuern. Jetzt riskieren wir mit unserem Nichteingreifen einen vollständigen Zusammenbruch des sudanesischen Staates. Das Chaos, das daraus entsteht, könnte ein Nährboden werden für organisierte Kriminalität und Terror, aus Somalia oder aus dem Sahel. Das kann nicht in unserem Interesse sein", warnt die Forscherin.