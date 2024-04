Thailand: Cannabis ab Ende des Jahres nicht mehr legal

Der Konsum von Cannabis soll wieder verboten werden. Einzige Ausnahme: der Einsatz zu medizinischen Zwecken , so Thailands Gesundheitsminister Cholnan Srikaew. Bei illegalem Anbau drohen wieder mehrere Jahre Haft. Hintergrund der Kehrtwende sind nach einer Studie des Gesundheitsministeriums wohl dramatisch gestiegene Fallzahlen von Menschen, die sich wegen psychischer Probleme nach Cannabiskonsum in Behandlung begeben mussten - von 37.000 in 2022 auf 61.000 im vergangenen Jahr, zitiert die Nachrichtenagentur AP.