Cannabis als Medizin

Chris hat sein Leben genau geplant: In Köln will er die Ausbildung zum Feuerwehrmann beginnen. Er hat sich bereits beworben. Was ihm jetzt noch fehlt, ist eine Wohnung. Vorher fährt er noch einmal mit seinen Freunden nach Kroatien in den Urlaub. Zusammen haben sie eine unvergessliche Zeit. Doch am Tag vor der Heimreise bricht sich Chris bei einem Sprung ins Wasser die Halswirbelsäule. Er ist sofort querschnittgelähmt. Nach dem Unfall ist für ihn klar: Entweder er macht das Beste aus seiner Situation oder er geht daran kaputt.