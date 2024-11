Tote russische Soldaten in Ukraine: Wo bleibt der Aufschrei?

ZDFheute: Die Zahl der getöteten Soldaten auf russischer Seite in der Ukraine steigt. Laut unabhängigen russischen Medien soll es mittlerweile etwa 120.000 Tote geben. Wie reagieren die Menschen in Russland darauf?

Volkov: Es ist nicht so, dass überhaupt nicht darüber gesprochen wird. Aber in der Öffentlichkeit redet die Regierung nur in einer Weise darüber, die die Kämpfer verherrlicht. Es gibt Parks zum Gedenken an die gefallenen Soldaten, Gedenktafeln an Schulen, Universitäten und anderen Orten.