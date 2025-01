Trumps Amtseinführung: Freude und Schockstarre in Washington

Im Bus auf dem Weg zur Capital One Arena ist wenig zu spüren von der Amtseinführung des neuen US-Präsidenten. Das ändert sich schlagartig, sobald man die Parallelstraße der großen Halle betritt, in der am Nachmittag die Kundgebung von Donald Trump stattfindet.

Die Menschenmenge, die vor dem Eingang wartet, ist in blau-weiß-rot gekleidet, rote MAGA-Mützen werden an jeder Straßenecke verkauft.

Trump-Fans kommen von weit her

Viele hoffen auf wirtschaftlichen Wandel

Entfesselte Stimmung bei Trump-Anhängern

Zehntausende Trump-Fans sind aus dem ganzen Land angereist, um dabei zu sein, wenn er Präsident wird. Dadurch, dass die großen Feierlichkeiten auf der Mall abgesagt wurden, wissen viele noch nicht, was genau sie Montag in der Stadt machen werden.

Er kehrt zurück ins Weiße Haus: Am Montag tritt Donald Trump seine zweite Amtszeit als US-Präsident an. Auch in der internationalen Sicherheitspolitik gilt ab dann: America First.

19.01.2025 | 2:15 min