Wie umgehen mit Trump, Herr Stoltenberg?

Während der ersten Amtszeit von Donald Trump kam Jens Stoltenberg als Nato-Generalsekretär die Rolle des Vermittlers zu. Mehr als einmal hatte Trump angedroht, die Nato zu verlassen - auch dem diplomatischen Geschick Stoltenbergs ist zu verdanken, dass die USA dennoch in der Allianz verblieben.

Nun also Trump, die zweite. Noch bevor der 78-Jährige erneut hinter dem Resolute Desk im Oval Office Platz genommen hat, wurde bereits mächtig gepoltert und gefordert. Kanada? Bald 51. Bundesstaat der USA. Grönland? Gehört Trump zufolge auch eigentlich den USA - und nicht zu Dänemark.

So reagierten Kanada, Grönland und der deutsche Bundeskanzler auf Trumps Fusions-Überlegungen.

Und die Nato ? Fünf Prozent ihrer Wirtschaftsleistung sollten die Mitgliedstaaten künftig für Verteidigung ausgeben , so Trump. Der Großteil der deutschen Politik hat die Forderungen bereits zurückgewiesen, dennoch bleibt die Frage: Wie diesmal umgehen mit dem Mann, der bereits vor Amtsantritt noch mehr poltert, noch mehr fordert als vor vier Jahren?

Stoltenberg: "Müssen auf Überraschungen vorbereitet sein"

"Wir müssen natürlich auf Überraschungen vorbereitet sein, auf scharfe Töne. Das haben wir auch schon vorher gesehen", so Ex-Nato-Generalsekretär Stoltenberg. Dennoch rät er, mehr zu diskutieren, was man tatsächlich tun könne, um gute Ergebnisse zu fördern und schlechte Ergebnisse zu minimieren, statt nur zu spekulieren.

Das Beste, was man tun kann, um die guten Ergebnisse wahrscheinlicher zu machen, ist, sich mit den Vereinigten Staaten, der neuen Regierung, hinzusetzen, mit Donald Trump zu sprechen.

Das habe Stoltenberg auch 2016 so gemacht, als Trump zum ersten Mal gewählt wurde. "Und das ist auch das, was die europäischen Verbündeten diesmal tun sollten". Sein Credo: Sich hinsetzen und über die "unterschiedlichen Meinungen sprechen und auch über Punkte zu sprechen, wo es Meinungsverschiedenheiten gibt."

"Mit Maximalforderungen und einem Schuss Drohungen" glaube Trump, "den besten Deal erzielen" zu können, sagt ZDF-Korrespondent Theveßen zu den Forderungen Trumps an die Nato.

Stoltenberg gibt sich optimistisch

Auch in seiner ersten Präsidentschaft hätten Trump und er es "ja auch geschafft, eine Arbeitsbeziehung aufzubauen und sicherzustellen, dass die Nato gestärkt werden konnte über diese Jahre hinweg".

Dennoch habe man damals zu wichtigen Fragen wie der US-Präsenz in Europa und den Sicherheitsausgaben Fortschritte erzielt, so Stoltenberg.

Donald Trump wird am Montag zum zweiten Mal zum Präsidenten der USA vereidigt. Er machte bereits klar, dass er die politische Landschaft in den USA radikal ändern will.

19.01.2025 | 1:31 min