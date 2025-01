Was bezweckt Trump mit seinen Drohungen?

Es scheint, dass sich der designierte US-Präsident Donald Trump gerade selbst widerspricht. Einerseits hat er sich noch im Wahlkampf als Isolationist verkauft - er wollte "sich raushalten", den "Fußabdruck verkleinern" und innenpolitisch für Ordnung sorgen. Andererseits macht er nun zur Durchsetzung nationaler Interessen genau das Gegenteil dessen und droht, Grönland und den Panamakanal zu annektieren und Kanada zum 51. US-Bundesstaat zu machen. Was will er damit erreichen?

Worum geht es bei Trumps Plänen?

"Superspannend" sei gewesen, was Teilnehmer der Pressekonferenz in Trumps Anwesen Mar-a-Lago berichteten. "Dass an Wänden entlang superreiche Geschäftsleute gestanden haben, die alle tatsächlich ein Interesse haben, aktiv zu werden in Grönland, Panama und Kanada", so Theveßen. In einigen Fällen seien Interessen des Trump-Konzerns direkt betroffen.